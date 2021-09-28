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Происшествия28 сентября 2021 14:22

Движение транспорта в районе падения пешеходного моста на трассе Пермь - Екатеринбург восстановлено

Проехать можно в обе стороны
Анна Маркова
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Из-за аварии движение на трассе было полностью остановлено. Фото: Татьяна Коробицина.

Из-за аварии движение на трассе было полностью остановлено. Фото: Татьяна Коробицина.

В Пермском крае восстановлено движение транспорта на трассе Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Госавтоинспекторы восстановили движение по обоим полосам автодороги в районе поселка Кукуштан. Последствия аварии ликвидированы.

Напомним, сегодня около четырех часов утра произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика не опустил кузов и задел им пешеходный переход. Бетонная конструкция упала на «МАН» и «Газель». Оба водителя погибли на месте.

Два человека погибли при падении пешеходного перехода в Пермском крае

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