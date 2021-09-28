В Перми мальчик залез на дерево за котенком, но спасать пришлось обоих

Кошку и ребенка спустили на землю спасатели. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Перми добрый поступок 11-летнего мальчика обернулся иначе, чем он себе представлял. Случай произошел по улице Гусарова, 18. По информации источника, на дерево забралась кошка и долго мяукала. Страдания животного не стерпел 11-летний мальчик и залез за хвостатой на дерево. Высоту кошка выбрала не маленькую, парню пришлось карабкаться по стволу примерно 15 метров. Когда цель была достигнута, слезть обратно оба не смогли. Очевидцы вызвали на помощь спасателей.

Мальчика спустили с помощью лестницы и высотного снаряжения. Кошка так же снята с дерева и передана хозяйке. История со счастливым концом.