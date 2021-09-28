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Происшествия28 сентября 2021 11:43

В Пермский крае привезли еще одну партию вакцины «Спутник V»

В регион поставили уже более одного миллиона вакцин от коронавируса
Анна Маркова
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В регион поставили уже более 1 миллиона вакцин от коронавируса.

В регион поставили уже более 1 миллиона вакцин от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский крае привезли еже одну партию вакцины «Спутник V» - 52 200 комплектов. В Минздраве региона сообщают, что с начала вакцинации доставлено больше одного млн комплектов вакцины от коронавируса.

Привиты 758,3 тысяч жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 626 тысяч человек.

Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев, у которого нет противопоказаний.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре, в 55 филиалах МФЦ и 215 отделениях «Мои Документы».