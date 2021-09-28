В Перми на автобусе №108 отменят льготы за проезд

В Перми с 1 октября автобусный маршрута №108 «Автовокзал – Большое Савино» становится пригородным. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 октября автобусный маршрута №108 «Автовокзал – Большое Савино» становится пригородным. На нем отменяются бесплатные пересадки и льгота при оплате проезда банковской картой, а также нельзя будут расплатиться транспортными картами. Об этом сообщает Минтранс региона.

На маршруте будет действовать только федеральная льгота - электронные социальные проездные документы. Оплатить поездку можно банковской картой и картой «Тройка».

Кстати, городские власти анонсируют, что в начале 2022 года будет запущен маршрут №13 от Комсомольской площади до деревни Песьянка. На нем будут действовать все городские льготы.