Дмитрий Махонин: «Перевод услуг в электронный формат снизит коррупционные риски»

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Перми состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пермском крае под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Глава Прикамья отметил, что в августе президентом РФ Владимиром Путиным был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

- На уровне региона разработана региональная антикоррупционная программа, которая проходит согласование, - напомнил Дмитрий Махонин. – Разработать планы и программы по противодействию коррупции должны региональные министерства и органы местного самоуправления, эта работа должна быть завершена в сжатые сроки. Такие программы должны содержать конкретные мероприятия по противодействию коррупции.

Губернатор подчеркнул, что особенно важно предупреждать и пресекать правонарушения при реализации национальных и федеральных проектов, а также при закупочной деятельности.

- От прозрачной и эффективной системы госзакупок зависит своевременное строительство и ремонт учреждений образования и здравоохранения, обновление инфраструктуры, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - И здесь важно добиться максимального перехода в цифровизацию и минимизировать контакты между чиновниками и предпринимателями.

Участники заседания рассказали, как выстраивается работа по противодействию коррупции в муниципалитетах края и министерствах.

- У нас утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в администрации округа на 2021-2023 годы, а также определены ответственные лица по предупреждению соответствующих нарушений, - сообщил, в частности, глава Чернушинского округа Михаил Шестаков. - Для того, чтобы минимизировать коррупционные риски при проведении закупочных процедур, услуги переводятся в электронный формат. В рамках соглашения между краевым многофункциональным центром и администрацией округа по принципу «одного окна» на базе МФЦ предоставляются 15 муниципальных услуг, до конца 2021 года планируется перевести в электронный формат предоставление еще 28 муниципальных услуг.

Об основных мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, рассказал глава ведомства Павел Носков. В частности, он остановился на двух основных направлениях деятельности: реализация нацпроекта и организация закупочных процедур.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков рассказал, как строится антикоррупционная работа в этом ведомстве.

- В рамках нацпроекта в Прикамье предоставляют начинающим фермерам субсидии «Агростартап» в размере до 4 миллионов рублей на возмещение части затрат, - сообщил Павел Носков. - Проекты на конкурсной основе отбирает специальная комиссия, в состав которой входят специалисты Министерства и независимые эксперты. Возмещение затрат фермерам производится только на основании документов, подтверждающих расходы.

Министр подчеркнул, что все закупки свыше 500 тысяч рублей осуществляются Единой комиссией, которая создана на базе Министерства по регулированию контрактной системы Пермского края. При выборе способа осуществления закупок отдается предпочтение конкурентным закупкам. Суммы контрактов, заключенных с единственным поставщиком, составляют менее 6 процентов от общего объема закупок.

Павел Носков напомнил, что на официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие коррупции» есть форма обратной связи, куда каждый житель региона может направить обращение о том или ином факте коррупции.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин обратил внимание на необходимость регулярно проводить антикоррупционное обучение сотрудников. Он подчеркнул, что перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид является приоритетной задачей, поскольку способствует профилактике коррупции среди должностных лиц и обеспечивает комфорт жителям.