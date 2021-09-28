В Перми закрыли концертный зал «Свобода» из-за нарушений пожарной безопасности

Судебные приставы опечатали помещение, сотрудники ведомства будут проверять целостность наложенных пломб. Фото: Василий Вахрин

В Перми судебные приставы опечатали концерт-холла «Свобода», он находится улице Краснофлотская, 15А.

Во время проверки пожарными и сотрудниками прокуратуры в помещении концертного зала обнаружили множество нарушений пожарной безопасности, которые угрожали здоровью и жизни посетителей.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием устранить нарушения и приостановить работу концерт-холла до до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Суд согласился с требованиями.

Судебные приставы опечатали помещение, сотрудники ведомства будут проверять целостность наложенных пломб.