В Перми закрыли концертный зал «Свобода» из-за нарушений пожарной безопасности

Судебные приставы опечатали помещение, сотрудники ведомства будут проверять целостность наложенных пломб.
Фото: Василий Вахрин
В Перми судебные приставы опечатали концерт-холла «Свобода», он находится улице Краснофлотская, 15А.
Во время проверки пожарными и сотрудниками прокуратуры в помещении концертного зала обнаружили множество нарушений пожарной безопасности, которые угрожали здоровью и жизни посетителей.
Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием устранить нарушения и приостановить работу концерт-холла до до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Суд согласился с требованиями.
Судебные приставы опечатали помещение, сотрудники ведомства будут проверять целостность наложенных пломб.