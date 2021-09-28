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Общество28 сентября 2021 9:18

Губернатор Пермского края отказался от мандата депутата Госдумы

Он направил письмо об этом в крайизбирком
Анна Маркова
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На выборах в Госдуму Махонин возглавлял региональную группу №12 от «Единой России».

На выборах в Госдуму Махонин возглавлял региональную группу №12 от «Единой России».

В Избирательной комиссии Пермского края сообщили, что губернатор региона Дмитрий Махонин отказался от мандата депутата Государственной думы и законодательного собрания региона. Он направил письмо об этом в крайизбирком.

На выборах в Госдуму Махонин возглавлял региональную группу №12 от «Единой России». На выборах в заксобрание - общеобластную часть списка кандидатов в депутаты.

Напомним, по партийным спискам мандаты депутатов Городской думы получат представители партий: 6 - "Единая Россия", 4 – КПРФ, 1 – ЛДПР, 2 – "Справедливая Россия", 1 - "Новые люди".