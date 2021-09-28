В Пермском крае появится центр по выявлению опасных подростков

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После трагических событий 20 сентября, когда студент первокурсник расстрелял людей в вузе, в Перми прошло совещание на тему безопасности несовершеннолетних и молодежи.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил создать систему, которая будет выявлять молодых людей, которые могут совершать подобные преступления.

Махонин отметил, что профилактика правонарушений ведется во всех ведомствах, но как оказалось, этого недостаточно. Созданное ведомство будет выявлять на региональном уровне угрозы в интернете. Этот орган должен стать ресурсным центром, в котором будут сосредоточены лучшие практики. К работе нужно привлечь представителей правоохранительных и надзорных органов Пермского края, Роскомнадзора и других ведомств.

- Создание такого центра позволит оперативно выявлять ребят с деструктивными наклонностями, оказывать им необходимую помощь и предотвращать возможные правонарушения, - сказал Дмитрий Махонин.

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