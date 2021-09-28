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Происшествия28 сентября 2021 7:01

В Перми будут судить мужчину, который надругался над ребенком

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пермяку грозит до 20 лет тюрьмы.

Пермяку грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: архив "КП"

В Перми передано уголовное дело 34-летнего мужчины. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что с октября по ноябрь 2020 года, находясь в гостях у своих друзей, воспользовавшись беспомощностью девочки, надругался над ней.

- Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.