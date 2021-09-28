В Перми будут судить мужчину, который надругался над ребенком

Пермяку грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: архив "КП"

В Перми передано уголовное дело 34-летнего мужчины. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю.

Следователи выяснили, что с октября по ноябрь 2020 года, находясь в гостях у своих друзей, воспользовавшись беспомощностью девочки, надругался над ней.

- Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.