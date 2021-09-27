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Происшествия27 сентября 2021 13:43

После стрельбы в пермском университете в больницах остаются 15 человек

Среди них и сам виновник трагедии, он в сознании, его состояние оценивается, как тяжелое
Алена ОВЧИННИКОВА
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Массовый расстрел в университете устроил первокурсник. Фото: соцсети.

Массовый расстрел в университете устроил первокурсник. Фото: соцсети.

В краевом минздраве сообщили актуальную информацию по пострадавшим во время стрельбы в университете. Трагедия, напомним, случилась в Перми неделю назад.

- На 27 сентября семь пациентов проходят лечение в федеральных медучреждениях, прокомментировали в минздраве. – Еще восемь пострадавших проходят лечение в пермских медучреждениях, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

В этом списке и сам Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел людей. Его состояние оценивается, как тяжелое, известно, что первокурсник находится в сознании. Врачи, напомним, спасая ему жизнь, ампутировали студенту голень.