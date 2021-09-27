В Перми на этой неделе будут работать три мобильных пункта вакцинации

В Перми будет работать три пункта вакцинации. Фото: архив "КП"

В Перми на неделе с 27 сентября по 3 октября, будет работать три мобильных пункта вакцинации. В Минздраве назвали список адресов.

30 сентября с 14.00 до 20.00 – ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж):

29, 30 сентября и 1 октября с 16.00 до 20.00, 2 и 3 октября с 12.00 до 18.00 - ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж).

С 27 сентября по 1 октября с 11.00 до 18.00, 2 и 3 октября с 9.00 до 13.00 - гипермаркет «Магнит Семейный», ул. Светлогорская, 15а:

Вакцинация у гипермаркета «Магнит» проводится «Спутником V», «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри» - прививка от гриппа. В ТРК «Семья» и ТЦ «Планета» – «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри».

Не забудьте паспорт и СНИЛС.