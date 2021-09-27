В Перми нашли труп мужчины, с которым не было связи три месяца

Мужчина найден погибшим в своей квартире. Фото: Юлия Лоза

В Перми 26 сентября в одной из квартир дома по улице Милиционера Власова был обнаружен труп мужчины. По информации источника, он не выходил на связь три месяца. Чтобы открыть квартиру понадобилась помощь спасателей.

В присутствии полицейских дверь была открыта, в комнате обнаружен труп хозяина. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить экспертам.

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