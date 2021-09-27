В Перми на мужчину с ребенком упала ветка дерева

Из-за падения ветки во дворе дома пострадали мужчина и ребенок. Фото: Анна Маркова

В Перми 26 сентября в Кировском районе произошел несчастный случай. Во дворе дома по улице Маршала Рыбалко, 34, на 24-летнего мужчину и его 4-летнего сынишку упала ветка дерева. Это произошло, когда они выходили из машины.

Оба получили травмы. По информации источника, пострадавшие доставлены в травмпункт для получения медицинской помощи.

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