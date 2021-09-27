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Происшествия27 сентября 2021 11:23

В Перми с третьего этажа выпал мужчина

Случай произошел в Мотовилихинском районе
Анна Маркова
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Из пятиэтажного дома в Перми выпал мужчина.

Из пятиэтажного дома в Перми выпал мужчина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми в 26 сентября в Мотовилихинском районе произошел несчастный случай. Из дома по улице Дружбы, 6 с высоты третьего этажа выпал мужчина.

По информации источника «КП», пострадавшему вызвали «скорую», 35-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

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