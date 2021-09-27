Райффайзенбанк: 53% россиян раздражают списания по подпискам

Фото: Райффайзенбанк

Почти каждый второй житель крупных городов России (48%) использует подписки на сервисы, выяснил Райффайзенбанк в ходе проведения опроса среди 1,3 тысячи человек. При этом 53% из них признали, что испытывают раздражение от списания оплаты, если забывают отменить подписку. Лишь 47% пользователей сервисов считают, что все списания у них под контролем.

Для того, чтобы следить за списаниями, 34% опрошенных следят за пуш- и смс-уведомлениями о тратах, 28% — проверяют ежемесячную выписку, а 26% ведет учет подписок самостоятельно. При этом почти каждый десятый любитель подписок (12%) признал, что не следит за регулярными списаниями за сервисы.

Исследование о подписках на сервисы

«Подписки делают нашу жизнь удобнее и проще — мы можем посмотреть любимый фильм, послушать вдохновляющий трек или найти фото из семейного архива, где бы ни находились. Не говоря уже о том, что многие из них позволяют сфокусироваться на важных вещах и забыть о рутине. Но отсутствие удобного управления оплатами подписок часто создает 'oh no' моменты. Пользователи цифровых сервисов давно ждут появления инструмента, который не только покажет все подписки, но и напомнит дату ближайшего списания», — отметила Ольга Павлова, руководитель направления развития отношений с клиентами, Райффайзенбанк.

Опрос проводился в августе 2021 года среди 1,3 тысяч жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 55% — женщины, 45% — мужчины.