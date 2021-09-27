В Кунгуре лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото: соцсети

В Кунгуре в серьезное ДТП попали две иномарки. Об этом рассказали в Кунгурской службе спасения.

Авария произошла в воскресенье вечером на улице Бичурина. Столкнулись два легковых автомобиля - Lifan и Ford Focus.

Пострадали в ДТП два человека – 35-летняя девушка и 27-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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