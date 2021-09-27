Главы пермских театров и концертных организаций обратились к губернатору Прикамья

. Фото: архив "КП"

Вслед за врачами, к главе региона Дмитрию Махонину обратились главы 13 театров и концертных организаций Перми. Они поддержали идею ввести QR-коды для посещения мероприятий.

По их мнению, это позволит вернуть возможность заполнять залы на 100%. А также избежать риска полного закрытия театров из-за осеннего роста заболеваемости.

«Опять становится возможным повторение сценария прошлого года, когда учреждения культуры уходили на карантин, полностью приостанавливая свою творческую деятельность. Выход из сложившейся ситуации, который позволит вернуться к нормальной жизни один – сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Только там мы вернем зрителя в зал и будем уверены в завтрашнем дне», – говорится в обращении.

Письмо уже подписали руководители Театра кукол, Театра-Театра, Театра оперы и балета, ТЮЗа, театра «У Моста», Пермской филармонии, ПДНТ «Губерния» и другие.

Напомним, ранее к главе Прикамья обратились прикамские врачи.