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Общество27 сентября 2021 10:27

В Пермском театре оперы и балета пройдет концерт в память о жертвах трагедии в университете

Прийти на него смогут все желающие, он будет бесплатным
Анна Маркова
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На концерте прозвучит духовная музыка.

На концерте прозвучит духовная музыка.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19.00 пройдет концерт «Свете тихий» в память о жертвах трагедии Пермского университета.

На нем прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.

Прийти на концерт смогут все желающие, он будет бесплатным. Получить билет можно в кассе театра или на сайте permopera.ru.

На него будут приглашены сотрудники Пермского университета, врачи и работники правоохранительных органов, которые спасали жизнь пострадавших во время трагедии.

Также концерт можно будет посмотреть в online-трансляции на сайте permopera.ru, в YouTube-канале и официальной группе театра ВКонтакте.