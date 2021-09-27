Пермский университет за неделю собрал 850 тысяч рублей для помощи пострадавшим во время нападения

Пермский университет, в котором 20 сентября произошла трагедия, открыл сбор помощи пострадавшим. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Пермский университет, в котором 20 сентября произошла трагедия, открыл сбор помощи пострадавшим. За неделю в Фонд целевого капитала ПГНИУ собрано 855 776,67 руб. Сбор средств продолжается.

- Университет понимает, что постоянная поддержка пострадавших в трагедии – необходима, - сообщает пресс-служба университета. Собранные средства пойдут для оказания долгосрочной помощи.

Сбор средств продолжается. Если вы хотите оказать финансовую помощь пострадавшим, отправить деньги можно по реквизитам:

При переводе средств по реквизитам указывайте в назначении платежа - «На пополнение целевого капитала в рамках публичного сбора от 20.09.2021».

ИНН 5903996455

КПП 590301001

ОГРН 1145958015598

р/с 40703810549770000732

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810900000000603

БИК 042202603

Платежная форма на сайте: https://fond.psu.ru/

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