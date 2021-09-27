Пермский университет за неделю собрал 850 тысяч рублей для помощи пострадавшим во время нападения

Пермский университет, в котором 20 сентября произошла трагедия, открыл сбор помощи пострадавшим.
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
Пермский университет, в котором 20 сентября произошла трагедия, открыл сбор помощи пострадавшим. За неделю в Фонд целевого капитала ПГНИУ собрано 855 776,67 руб. Сбор средств продолжается.
- Университет понимает, что постоянная поддержка пострадавших в трагедии – необходима, - сообщает пресс-служба университета. Собранные средства пойдут для оказания долгосрочной помощи.
Сбор средств продолжается. Если вы хотите оказать финансовую помощь пострадавшим, отправить деньги можно по реквизитам:
При переводе средств по реквизитам указывайте в назначении платежа - «На пополнение целевого капитала в рамках публичного сбора от 20.09.2021».
ИНН 5903996455
КПП 590301001
ОГРН 1145958015598
р/с 40703810549770000732
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Платежная форма на сайте: https://fond.psu.ru/
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