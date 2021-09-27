Пермячка отсудила полную стоимость несостоявшегося отдыха в Турции

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Пермячка вернула полную стоимость оплаченных путевок в Турцию. Об этом рассказали в пресс-службе пермского краевого суда.

Так, в ноябре 2019 года женщина приобрела путевку в Турцию с 1 мая 2020 года на трех человек. И в тот же день оплатила полную стоимость тура в размере 105 245 руб.

Но с 27 марта того года Ростуризм запретил иностранцам въезжать в Турцию из-за коронавируса. Гражданка отказалась от поездки и обратилась к турагенту. В ответ ей сообщили, что не могут вернуть всю сумму, поскольку турагент понес расходы в размере 21 742,83 руб. При этом возврат денег будет осуществлен в течение трех недель с момента получения заявления.

Пермячка направила заявление о зачете компенсации расходов за аннуляцию тура и возврате остатка. Но его оставили без внимания, как и претензию, направленную туроператору. Тогда женщина обратилась в суд с требованием взыскать уплаченную по договору сумму. А также штраф и компенсацию морального вреда.

По условиям договора, заключенным турагентом, туроператор ответственен за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. Несмотря на то, что ответчик обязательства по договору не исполнил в силу сложившейся обстановки в мире, которые являются обстоятельствами непреодолимой силы, суд определил, что право расторгнуть договор с турагентом и право потребовать возврата денежных средств у истца возникло.

Так, суд пришел к выводу, что туроператор ООО «Регион Туризм» незаконно удерживает денежные средства, оплаченные истцом, и принял решение взыскать с ответчика в пользу гражданки сумму оплаты по договору в размере 105 245 руб.