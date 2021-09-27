Райффайзенбанк выдает в два раза больше кредитов автоматически

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Доля потребительских кредитов, выданных в Райффайзенбанке без участия сотрудников, за год выросла в два раза и сейчас составляет более 20%. Средняя сумма одного займа также увеличилась за это время с 428 000 до 510 000 рублей.

«Автоматическое кредитование — шаг к моментальному решению финансовых задач наших клиентов. Не нужно ждать, когда сотрудник банка подтвердит заявку или привезет документы на подпись, все можно сделать самостоятельно в мобильном приложении банка, — говорит Иван Карпов, руководитель направления развития потребительского кредитования Райффайзенбанка. — К тому же, это безопасный процесс — электронная подпись защищена и подтверждается временными кодами, которые клиенты получают на свой телефон».