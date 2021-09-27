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Общество27 сентября 2021 6:55

В Перми снова продают УДС «Молот»

В сентябре он был снят с торгов из-за жалобы в УФАС
Анна Маркова
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"Молот" продают за 630 мл рублей.

"Молот" продают за 630 мл рублей.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми на продажу снова выставлен УДС «Молот». Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Объект продают в рамках реализации имущества «Мотовилихинских заводов». Это уже третья попытка продать дворец спорта. Сначала за него просили 702,16 млн рублей, но торги приостановили из-за жалобы в УФАС. В сентябре «Молот» снова начали продавать, но цену снизили до - 631,9 млн рублей. Сейчас он выставлен за эту же стоимость.

В эту сумму входит продажа самого объекта и два земельных участка по улице Лебедева, 13 – 5 тысяч кв. м и 20,5 тысяч кв. м.