В Перми снова продают УДС «Молот»

"Молот" продают за 630 мл рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми на продажу снова выставлен УДС «Молот». Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Объект продают в рамках реализации имущества «Мотовилихинских заводов». Это уже третья попытка продать дворец спорта. Сначала за него просили 702,16 млн рублей, но торги приостановили из-за жалобы в УФАС. В сентябре «Молот» снова начали продавать, но цену снизили до - 631,9 млн рублей. Сейчас он выставлен за эту же стоимость.

В эту сумму входит продажа самого объекта и два земельных участка по улице Лебедева, 13 – 5 тысяч кв. м и 20,5 тысяч кв. м.