В Перми из-за коронавируса отменили театральный фестиваль «РемПуть»

Фото: страница ВК "РемПуть".

В первых числах октября на Заводе Шпагина в Перми собирались провести фестиваль экспериментальных театральных постановок «РемПуть». Однако координаторы сообщили на страницах проекта в соцсетях, что решили его отменить.

- В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Пермском крае, оргкомитет принял не простое для себя решение — отменить проведение фестиваля «РемПуть», - проинформировали они. - На подготовку и репетиции было потрачено много усилий и времени, но мы понимаем, что сейчас здоровье всех участников ситуации - кураторов, режиссеров, продюсеров, музыкантов, актеров, танцоров и, конечно, зрителей - важнее. Мы не хотим рисковать и подвергать этому риску других.