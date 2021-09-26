Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 24 территориях Прикамья

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Роспотребнадзора за минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие выявлекны в 24 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 обнаружили в Перми – 320. На втором месте по заболеваемости Чайковский округ и Березники, в них зафиксировали по 20 инфицированных. На третьем месте - Красновишерский округ с 14 заболевшими.

В Соликамском округе и Пермском районе коронавирусную инфекцию диагностировали у 12 прикамцев в каждой территории, в Кунгурском районе – у 11, в Верещагинском округе и Кунгуре – у 10, в каждой территории, еще у 8 – в Осинском округе.

В Краснокамском округе зафиксировано 5 человек с COVID-19, в Чердынском и Березовском округах – по 4, в Чернушинском и Чусовском округах – по 3.

По 2 случая заражения коронавирусом обнаружено в Александровском, Октябрьском и Суксунском округах.

По одному инфицированному выявили в шести территориях Пермского края - это Нытвенский, Лысьвенский, Горнозаводский, Добрянский, Юсьвенский и Кудымкарский округа.

За все время в Пермском крае выявили 99646 заболевших.