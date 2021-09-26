В Перми стартовало дерби между футболистами «Амкара» и «Звезды»

Фото: ФК "Амкар-Пермь".

На стадионе «Звезда» начался матч между двумя футбольными командами с пермской пропиской – возрожденным «Амкаром Пермь» и «Звездой».

Накануне пермского дерби рысёнок Макар прогулялся по городу и фотографировался с болельщиками. Футбольные фанаты устроили шоу на эспланаде и в парке Горького. А колесо обозрения в этом парке, а также органный зал филармонии подсветили в цвета красно-черных.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на трибуны стадиона пропустили ограниченное число болельщиков.

Смотреть матч можно на ютубе: youtu.be/gQpdQiQV__g

Уже на 13-й минуте капитан красно-черных Евгений Тюкалов выводит «Амкар Пермь» вперёд. Но, как и обещал, - не празднует гол, забитый команде, за которую выступал раньше.