В Пермском крае за сутки выявили 468 новых случаев COVID-19

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки выявили 468 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 413 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 99 646. В числе 468 новых инфицированных 171 пациент мужского пола, 297 – женского, среди заболевших 69 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 70 человек, от 30 до 49 лет – 133 человека, 111 в возрасте 50-64 и 85 человек старше 65 лет.