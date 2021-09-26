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Происшествия26 сентября 2021 12:42

"Лада Гранта в щепки!" В Прикамье фура всмятку раздавила легковой автомобиль

Видеозапись жуткого ДТП появилась в соцсети
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Последствия жуткой аварии. Скриншот видео на странице ВК "ЧП ДТП Пермь".

Последствия жуткой аварии. Скриншот видео на странице ВК "ЧП ДТП Пермь".

Кадры видеозаписи жуткой аварии выложил в соцсети пользователь паблика «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте. На них видны последствия страшного ДТП: на встречной полосе стоит большегрузная фура, а перед ее капотом – фактически груда металлолома – все, что осталось от легковушки в результате лобового столкновения. Рядом с машинами стоит автомобиль ГИБДД.

- Лада-Гранта в щепки! - пишет один из очевидцев.

В соцсети сообщается, что авария произошла на трассе Пермь – Чусовой в Добрянском районе недалеко от поселка Дивья. Возможно, это было двойное ДТП, и большегруз пытался отвернуть от столкнувшихся на этой же дороге двух легковых автомобилей, которые попали в видеорегистратор другого пользователя этой соцстраницы.

В Прикамье фура всмятку раздавила легковой автомобиль. Видео: страница ВК "ЧП ДТП Пермь"

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В Прикамье произошло двойное ДТП с участием фуры и легковушек. Видео: группа ВК "ЧП ДТП Пермь"

Как уже писала «КП»-Пермь», в пятницу в Перми в Индустриальном районе под колесами автобуса погиб мужчина. 56-летний пермяк решил пересечь дорогу в месте, не оборудованном пешеходным переходом.

Смертельная авария произошла в Индустриальном районе краевого центра на улице Промышленной.