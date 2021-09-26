В Перми из-за прорыва стояка горячего водоснабжения кипятком обварило 15-летнюю девушку

Дом, где произошла коммунальная авария. Фото: Яндекс-карты.

Жуткая коммунальная авария произошла в субботу, 25 сентября, в 10-этажном доме на улице Коломенской, 7.

В квартире на первом этаже прорвало стояк горячего водоснабжения, который шел из подвала в дом в районе санузла. В это время там находилась 15-летняя девушка. Кипятком ей обварило ноги.

Родители вызвали «скорую», позвонили на тревожный телефон и в управляющую компанию.

К моменту приезда спасателей сантехники УК уже перекрыли в доме горячую воду. Специалисты службы спасения предложили им также обесточить дом – горячей воды натекло столько, что она начала затапливать соседнюю квартиру на том же этаже, и могло произойти замыкание.

Медики зафиксировали у девушки ожог стоп 1-й степени.

Напомним, в январе 2020 года из-за прорыва горячей воды в Перми заживо сварились в кипятке 5 постояльцев гостиницы «Карамель», включая ребенка, и еще 6 человек получили серьезные ожоги.

Владельца расположенной в подвале гостиницы Сергея Щербакова приговорили в марте этого года к 5 годам колонии общего режима.

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