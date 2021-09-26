После трагедии в Пермском университете сдать кровь для пострадавших пришли более 1600 жителей Прикамья

. Фото: Андрей МАТЛИН

На странице Пермской станции переливания крови в Instagram медики опубликовали видеоролик, составленный из фотографий тех, кто пришел сдать кровь для пострадавших во время бойни в Пермском университете, которую устроил студент-первокурсник.

В день трагедии возле пунктов забора крови скапливались очереди, их работу пришлось продлить - помочь пострадавшим на станцию пришли более 250 человек. Не иссякал поток доноров-добровольцев и в последующие дни.

- Мы все в очередной раз доказали, что нам небезразлична судьба наших соотечественников, которые попали в беду и которым нужна помощь, - отметили жертвенность прикамцев сотрудники станции переливания крови. - 20 сентября после атаки в Пермском университете в Пермскую станцию переливания крови и в Кунгурский филиал обратились более 250 человек для сдачи крови пострадавшим. А всего за эти дни сдали кровь более 1600 человек. Мы гордимся, что живем в Пермском крае, столько неравнодушных и отзывчивых людей.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. На территорию университетского кампуса пришел первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров и открыл стрельбу из дробовика по всем, кто попадался ему на пути.

Всего при стрельбе в университете пострадали 43 человека. Шестеро погибли. Семерых наиболее тяжелых пациентов отправили в Москву, за их жизни сейчас борются в Центрах Пирогова, Вишневского и Бурденко, где хирурги привыкли иметь дело с огнестрельными ранениями.

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