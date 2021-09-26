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Общество26 сентября 2021 9:27

В полиции попросили жителей Прикамья не впускать домой незнакомых людей

В ГУ МВД по Пермскому краю призвали позаботиться о личной безопасности
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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- Не впускайте к себе в дом незнакомых людей! – такое предостережение жителям края содержится в обращении, опубликованном на официальном сайте полиции Прикамья.

В частности, в ГУ МВД по Пермскому краю призывают:

– не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками различных социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т.д. Перед тем как впускать их в дом, попросите показать в дверной глазок документы, а лучше перезвоните и уточните, направляли ли к вам того или иного специалиста;

- не поддавайтесь на обещания незнакомцев «обменять недействительные денежные банкноты», «снять порчу», «сглаз» и не вступайте с ними в переговоры;

– не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у ваших близких обнаружена тяжелая болезнь и нужны деньги на лечение или покупку дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по телефону;

- при малейших подозрениях на обман не стесняйтесь немедленно обратиться в полицию.