Из-за трагических событий в пермском университете «Первый канал» перенес трансляцию полуфинала КВН с участием пермяков

Команда пермяков победила в полуфинале КВН. Фото: страница Instagram Дмитрия Махонина.

В середине сентября пермская сборная команда КВН Пермского края уверенно победила в полуфинале и завоевала путевку в финал Высшей лиги КВН. За бортом остались такие именитые команды, как «Доктор Хаус» из Могилева, «Северяне» из Нягани, и «ЮРА» из Москвы.

Эфир с победным выступлением пермяков должны были показать на центральном ТВ по «Первому каналу» 25 сентября, но вместо этого транслировали полуфинальную игру с другими участниками.

Президент клуба и ведущий КВН Александр Масляков объяснил, что перестановки в телеэфире связаны с трагедией, произошедшей в Пермском университете. По его словам, землякам пермских кавээнщиков сейчас не до веселья.

Трансляцию эфира с участием пермской сборной перенесли на 2 октября.

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