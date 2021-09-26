В Перми опубликовали график отключения воды до конца сентября

Когда же ее дадут? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовые запланированные ремонтные работы на водоводах в Перми в этом году подходят к концу.

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что отключения воды в конце сентября предполагаются только в Индустриальном районе. Так, во вторник утром до утра среды – с 10.00 28 сентября до 10.00 29 сентября – воды не будет в домах на следующих улицах:

- шоссе Космонавтов, 55А, 57;

- Мильчакова, 10;

- Ползунова, 5, 5А.

Здесь запланирован ремонт водовода в районе дома по улице Овчинникова, 17.

Сегодня, в воскресенье, 26 сентября, обещают завершить ремонт водовода возле дома на улице Баумана, 3, и в 19.30 воду должны дать в дома по улицам Баумана, 1, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9А, Советской Армии, 21А и Стахановской, 59, 59Б.

В случае отсутствия холодной воды в других пермских многоэтажках в компании предлагают обращаться в управляющие организации.