Это воскресенье будет последним сравнительно теплым днем сентября-2021 в Прикамье

Краски осени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Температура в воскресенье днем, 26 сентября, будет от +6 до +11 градусов, - прогнозируют метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На большей части территории Пермского края пройдут кратковременные дожди, возможны прояснения. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Уже в понедельник синоптики прогнозируют незначительное похолодание – дневная температура в понедельник в Перми не превысит +8 градусов. При этом ожидается переменная облачность с прояснениями и незначительными осадками.

Такая погода продержится и в последующие дни, причем, первая половина недели обещает быть сравнительно сухой. В ночь на среду вероятны ночные заморозки, в низинах температура воздуха может опуститься ниже нуля.