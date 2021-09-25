В Индустриальном районе под колесами автобуса погиб мужчина

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Фото: Василий Вахрин
В Перми в районе дома по улице Промышленной, 60 под колесами автобуса погиб мужчина. Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в пятницу 24 сентября в районе 23:00.
55-летний погибший переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте - еще до приезда бригады медиков.
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