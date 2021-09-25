Пермячка потеряла свою кредитку, а вместе с ней и 140 тысяч рублей

. Фото: Василий Вахрин

В Закамске к полицейским обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту, а после начала получать уведомления о списании с ее счета средв на общую сумму 140 тыс. руб.

Оказалось, что кредитка после пропажи попала в руки 22-летнего безработного пермяка. Он долго не думал как ей распорядиться и сразу же пошел тратить с нее деньги. И купил себе различную бытовую технику.

Однако виновника быстро задержали. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.