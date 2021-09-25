Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ПГНИУ начали получать государственные выплаты

Фото: permrkai.ru

В пятницу региональное минсоцразвития начало перечислять семьям погибших в трагедии в ПГНИУ единовременные денежные выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. В течение дня компенсации получили шесть семей.

На следующей неделе деньги начнут поступать тем, кто получил ранения и травмы. Согласно распоряжению Правительства РФ, семьи шести погибших получат выплаты в размере 1 млн руб.

Пострадавшие получат компенсации в размере от 200 до 400 тыс. руб. в зависимости от степени вреда их здоровью. В общей сумме кабмин выделил 18,5 млн руб. материальной поддержки семей пострадавших и погибших в трагедии.

Напомним, вооруженное нападение на Пермский университет произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел студент первокурсник Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из дробовика по тем, кто попадался ему на пути. Всего при стрельбе в университете пострадали 43 человека. Шестеро погибли. Семеро наиболее тяжелых пациентов отправлены в Москву, в Центры Пирогова, Вишневского и Бурденко, где хирурги привыкли иметь дело с огнестрельными ранами.

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