В Перми сотрудница консалтинговой фирмы осуждена за растрату 80 миллионов рублей

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В Перми осудили сотрудницу консалтинговой фирмы. Женщину признали виновной в «присвоении и растрате имущества, совершенных организованной группой в особо крупном размере».

Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2016-2017 годах сотрудники одной из пермских коммерческих организаций, консультирующих юрлица, похитили более 80 млн руб.

Так, 7 сотрудников фирмы вместе с подсудимой по госконтракту продавали арестованное имущество должников по исполнительному производству. А после торгов и поступления денег от продажи товаров, преступники переводили их на личные счета и тратили по своему усмотрению.

Потерпевшими в деле стали Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и один коммерческий банк. Сумма ущерба составила 80 млн руб. Суд приговорил виновную к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В отношении остальных участников группы открыты отдельные производства.