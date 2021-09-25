В Прикамье от укусов клещей пострадало 17,6 тысяч человек

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В Прикамье с начала теплого сезона от укусов клещей пострадало 17 661 человек, 3 041 из них - дети. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Из исследованных в лабораториях клещей 2% особей оказались переносчиками вирусного энцефалита. 40,5% клещей переносили иксодовый боррелиоз. 3,5% поражены моноцитарным эрлихиозом человека и 2,6% - гранулоцитарным анаплазмозом.

Всего в нашем регионе зарегистрировано 37 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 89 случаев боррелиоза.

Несмотря на осенние холода, жителям Прикамья напоминают о простых мерах защиты от клещей. Например, носить на природе более закрытую одежду и пользоваться защитными спреями. А также осматривать себя и окружающих.