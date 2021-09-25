В центре Перми 18-летняя девушка упала в яму

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Фото: Василий Вахрин
Прямо в центре Перми на перекрестке улиц Ленина и Попова в яму глубиной 2-3 метра упала 18-летняя девушка. Как рассказал источник «КП-Пермь», случай произошел ночью 25 сентября.
По прибытии спасателей заявитель уже достал девушку из ямы самостоятельно. Но в результате падения пострадавшая сильно повредила ногу – получила открытую рану голени и потеряла много крови. Медики оказали ей первую помощь, но от госпитализации девушка отказалась.
А заявитель пообещал, что самостоятельно увезет пострадавшую в травмпункт.
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