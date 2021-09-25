Новые случаи COVID-19 обнаружены в 27 муниципалитетах Прикамья

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В Прикамье новые заболевшие ковидом обнаружены в 27 территориях региона. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на 24 сентября новые в Пермском крае выявили 465 новых заражений COVID-19.

214 зараженных коронавирусом выявлено в Перми. В Лысьве обнаружено 47 человек с инфекцией. На третьем месте – Октябрьский городской округ. Там зафиксировано 37 случаев заболевания.

В Чусовском городском округе вирус нашли у 30 жителей. В Чайковском – у 22.

По 14 прикамцев заразились в Горнозаводском городском округе и Кунгуре. В Осинском городском округе инфекция подтвердилась у 10 жителей.

По 8 случаев COVID-19 выявлено в Березниках и Кишертском муниципальном округе, по 7 – в Кунгурском муниципальном районе, Александровском и Кудымкарском муниципальных округах, по 6 – в Еловском муниципальном округе и Кудымкаре.