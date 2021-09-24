Это настоящая трагедия: в СК по Пермскому краю выразили соболезнования в связи со смертью руководителя

Сергей Сарапульцев. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

- Сергей Юрьевич всю свою жизнь посвятил служению Отчизне, закону и гражданам. Он проходил службу в Вооруженных силах России, в органах МВД, а затем пополнил ряды офицеров СК России и проявил себя как талантливый и квалифицированный следователь, принципиальный и вдумчивый руководитель. Сергей Юрьевич всегда оставался верным долгу и присяге. В его биографии – успешное расследование множества уголовных дел об убийствах, бандитизме, коррупции. Одним из наиболее громких стала серия особо тяжких преступлений Геращенко. Сергей Юрьевич всегда следовал букве Закона, был неравнодушен к проблемам людей, не боялся брать на себя ответственность. Это настоящая трагедия, огромная утрата для всех нас. Выражаем искренние и глубокие соболезнования близким и коллегам Сергея Юрьевича…, - выразили соболезнования на официальной странице в instagram СУ СКР по Пермскому караю.

Напомним, о смерти Сергея Сарапульцева стало известно вечером 23 сентября. По информации источника, глава СКР добровольно ушел из жизни, находясь у себя дома. Что именно стало причиной, толкнувшей полковника на этот шаг, пока неизвестно.

Перед самоубийством глава СКР по Пермскому краю оставил предсмертную записку

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного».

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка.

Прощание с главой СКР по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым пройдет в субботу, 25 сентября, с 12:00 до 14:00 в большом зале филармонии. В 15:00 состоится отпевание в храме на Северном кладбище, а после - похороны.

Сергей Юрьевич Сарапульцев – полковник юстиции, уроженец Прикамья и выпускник ПГУ. Он родился 14 января 1967 года в селе Орда Пермской области. Был женат и имел дочь. Возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю полковник в июле 2018 года, сменив на этом посту генерала-лейтенанта Марину Заббарову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

Незадолго до этого в региональном ведомстве прошли проверки, выявившие грубые нарушения (Подробнее..)

Кем был руководитель СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, который совершил самоубийство

О самоубийстве 54-летнего руководителя СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева стало известно 23 сентября 2021 года (Подробнее...)

Что происходит в доме главы СКР по Пермскому краю, который покончил с собой

Сергей Сарапульцев свел счеты с жизнью в собственном коттедже (Подробнее..)