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Происшествия24 сентября 2021 18:26

«Будет праздник! Давайте веселиться!» В Перми на детскую площадку пришел мужчина в состоянии осеннего обострения

Обеспокоенные взрослые вызвали ГБР
Анна Маркова
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Фото: Василий Вахрин

В Перми 22 сентября на детскую площадку по улице Лепешинской, 43 пришел подозрительный мужчина. В руках о нес большие черные пакеты и кричал: «Будет праздник! Давайте веселиться!», привлекая внимание детей. По информации источника, его заметили сотрудники школы, не зная намерений неизвестного, они позвонили в экстренные службы. На место приехали сотрудники ГБР.

Выяснилось, что мужчина принес на детскую площадку несколько кейсов газированной воды, кукурузных палочек и мороженого. Он был в состоянии осеннего обострения и алкогольном опьянении. И, вероятнее всего, просто хотел угостить сладостями ребятишек.

Сотрудники группы быстрого реагирования попросили мужчину уйти с детской площадки и дальше праздновать ему пришлось одному.