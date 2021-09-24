«Будет праздник! Давайте веселиться!» В Перми на детскую площадку пришел мужчина в состоянии осеннего обострения

- Фото: Василий Вахрин

В Перми 22 сентября на детскую площадку по улице Лепешинской, 43 пришел подозрительный мужчина. В руках о нес большие черные пакеты и кричал: «Будет праздник! Давайте веселиться!», привлекая внимание детей. По информации источника, его заметили сотрудники школы, не зная намерений неизвестного, они позвонили в экстренные службы. На место приехали сотрудники ГБР.

Выяснилось, что мужчина принес на детскую площадку несколько кейсов газированной воды, кукурузных палочек и мороженого. Он был в состоянии осеннего обострения и алкогольном опьянении. И, вероятнее всего, просто хотел угостить сладостями ребятишек.

Сотрудники группы быстрого реагирования попросили мужчину уйти с детской площадки и дальше праздновать ему пришлось одному.