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Происшествия24 сентября 2021 14:58

Пермяк разбил свой айфон, чтобы его не арестовали приставы

Он задолжал ребенку 500 тысяч рублей и не собирался их выплачивать
Анна Маркова
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Суд назначил нарушителю 10 суток ареста.

Суд назначил нарушителю 10 суток ареста.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми мужчина задолжал своему ребенку полмиллиона, не выплачивая алименты. Его разыскивали судебные приставы, но он скрывался, но все же нашли и привели в отделение. Мужчине предложили возместить часть долга, отдав в арест мобильный телефон, но вместо этого демонстративно разбил свой афйон об пол.

- В итоге на должника были составлены протоколы за «Неуплату средств на содержание детей» и «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица», - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Административное дело об уклонении от уплаты алиментов уже рассмотрено. Суд назначил мужчине 10 суток ареста.