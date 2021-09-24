Пермяк разбил свой айфон, чтобы его не арестовали приставы

Суд назначил нарушителю 10 суток ареста. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми мужчина задолжал своему ребенку полмиллиона, не выплачивая алименты. Его разыскивали судебные приставы, но он скрывался, но все же нашли и привели в отделение. Мужчине предложили возместить часть долга, отдав в арест мобильный телефон, но вместо этого демонстративно разбил свой афйон об пол.

- В итоге на должника были составлены протоколы за «Неуплату средств на содержание детей» и «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица», - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Административное дело об уклонении от уплаты алиментов уже рассмотрено. Суд назначил мужчине 10 суток ареста.