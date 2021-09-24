Райффайзенбанк запустил учет валютных доходов предпринимателей в онлайн-бухгалтерии

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Предприниматели теперь могут учитывать доходы с валютных счетов с помощью онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка. Сервис доступен в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн, в ближайшее время он появится и в мобильном приложении.

Теперь предприниматели могут легко рассчитывать сумму налогов как с рублевых, так и с валютных поступлений на счета, все доходы будут учитываться при формировании декларации.

«Сейчас у клиентов онлайн-бухгалтерии валютный доход конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату поступления перевода на транзитный счет. В ближайшее время мы добавим учет доходов с конвертацией валюты при курсовой разнице, чтобы учесть все потребности клиентов с валютными счетами. Это простой способ вести учет, формировать и подавать декларацию онлайн быстро и без дополнительных условий», — отметил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.

Онлайн-бухгалтерию Райффайзенбанка могут подключить предприниматели, выбравшие систему налогообложения УСН «Доходы».