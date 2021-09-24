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Общество24 сентября 2021 11:17

Пермский аэропорт в текущем году обслужил 1,2 миллиона пассажиров

Летний пассажиропоток аэропорта вырос на 31%
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В за 8 месяцев 2021 года пермский международный аэропорт Большое Савино обслужил 1,2 миллиона пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Перми.

А с 1 июня по 31 августа 2021 года аэропорт обслужил 676 тыс. человек. Это на 30,7% больше показателя 2019 года до пандемии COVID-19. 572 тыс. пассажиров выбрали на внутрироссийские направления, 101 тыс. — международные.

Лидером среди международных направлений стала Анталья — 52,3 тыс. пассажиров за лето.

Самый стремительный рост зафиксирован у южных направлений: Симферополь — 65,5 тыс пассажиров (+73,4%), Анапа — 56,5 тыс. пассажира (+63,4%), Сочи — 82 тыс. (+40,1%).