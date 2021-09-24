В Пермском крае электрички переводят на зимнее расписание

С 1 октября начнет ходить пригородный поезд Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2. Фото: архив "КП"

В Пермском крае с 27 сентября пригородные поезда прейдут на зимнее расписание. Семь электричек будут отменены и одна назначена.

В «Пермской пригородной компании» рассказали об изменениях. Отменяются следующие поезда:

№ 6163/6164 Чусовская – Губаха – Чусовская;

№ 6294/6293 Пермь-2 – Дивья – Пермь-2;

№ 7106 Оверята – Пермь-2;

№ 6027/6028 Пермь-2 – Григорьевская – Пермь-2;

№ 6025/6026 Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2;

№ 6021 Пермь-2 – Григорьевская;

№ 6196/7171 Пермь-2 – Кишерть – Пермь-2.

С 1 октября начнет ходить пригородный поезд № 6194/7193 Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2. Он будет курсировать 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям.