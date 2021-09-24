Стало известно, сколько зрителей смогут посетить пермское дерби «Амкара» и «Звезды»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Стало известно, сколько болельщиков смогут посетить пермское дерби «Амкара» и «Звезды». Напомним, матч состоится в воскресенье, 26 сентября на поле пермского стадиона «Звезда» в 17:00 (0+).

Всего на стадионе смогут находиться 500 человек. В их число входят футболисты, тренеры, судьи, журналисты, волонтеры, сотрудники охраны и врачи. На игру смогут пойти примерно 250 болельщиков

Вход на матч свободный. Чтобы попасть на стадион, нужно иметь паспорт или водительское удостоверение и один из трёх документов:

1. Сертификат вакцинации

2. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до начала матча

3. Сертификат переболевшего ковидом за последние 6 месяцев

Отметим, «Амкар Пермь» официально играет в гостях. Это значит, что хозяева могут пустить на игру 25 фанатов гостей — это 10% от общей вместимости. Для гостей будет организован отдельный вход — со стороны северной трибуны.

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