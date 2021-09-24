В Пермском крае коронавирус обнаружили в 29 территориях за сутки

С начала пандемии в регионе выявили 98241 заболевших коронавирусом. Фото: ИВАНОВА Диана

В Пермском крае коронавирусная инфекция вывалена у 461 жителя в 21 территории за сутки.

В Перми – 311 заболевший, в Березниках 37 человек, в Соликамском городском округе - 17 жителей с коронавирусом.

В Пермском муниципальном районе - 12 заболевших, в Осинском городском округе – 11, в Чайковском – 10. В Октябрьском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе заболели по 7 человек.

В Красновишерском городском округе ковид у 5 жителей. По 4 случая заражения зафиксировано в Березовском муниципальном округе и Кунгуре, по 3 – в ЗАТО Звездный, Кудымкарском муниципальном округе, Краснокамском, Лысьвенском и Чердынском городских округах. По 2 человека заболели в Кудымкаре, Кунгурском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе, Горнозаводском, Гремячинском, Суксунском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

В Губахе, Юрлинском муниципальном округе, Верещагинском, Добрянском и Нытвенском городских округах по одному заболевшему.

С начала пандемии в регионе выявили 98241 заболевших коронавирусом.

Напомним, в Пермском крае остается высокой заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ситуацию обсудили на оперштабе. К тому же начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. По информации Минздрава, за неделю заболело 29 000 человек – это максимальный показатель за всю историю в крае. Ожидается и сезонный рост заболеваемостью гриппом.