Новые случаи COVID-19 выявлены в 29 муниципалитетах Прикамья

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В Роспотребнадзоре рассказали, в скольких муниципалитетах Пермского края обнаружены новые заражения COVID-19. Напомним, 23 сентября в регионе выявлен 461 новый заболевший.

311 зараженных выявили в Перми. На втором месте идут Березники, где ковид диагностировали у 37 человек. На третьем месте – Соликамский городской округ. Там обнаружено 17 жителей с коронавирусом.

В Пермском муниципальном районе вирус выявили у 12 прикамцев. В Осинском городском округе – у 11, в Чайковском – у 10. 7 человек заболели в Октябрьском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе.

В Красновишерском городском округе коронавирус выявили у 5 жителей. По 4 случая заражения – в Березовском муниципальном округе и Кунгуре, по 3 – в ЗАТО Звездный, Кудымкарском муниципальном округе, Краснокамском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.

По 2 человека заболели в Кудымкаре, Кунгурском муниципальном районе, Уинском муниципальном округе, Горнозаводском, Гремячинском, Суксунском, Чернушинском и Чусовском городских округах.