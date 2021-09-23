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Происшествия23 сентября 2021 19:12

«Знал как внимательного, чуткого и порядочного человека». Бывший депутат ГосДумы Игорь Сапко высказал соболезнования по поводу смерти Сергея Сарапульцева

Руководитель Следственного управления по Пермскому краю покончил с собой
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Игорь Сапко выразил свои соболезнования

Игорь Сапко выразил свои соболезнования

Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня днем в собственном коттедже покончил с собой руководитель Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Как сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах, еще до трагических событий в Пермском государственном университете, в областном следственном ведомстве прошли серьезные проверки, в результате которых были выявлены грубые нарушения в работе.

Однако, пока нельзя достоверно сказать, что именно стало причиной, толкнувшей полковника на этот шаг

Свои соболезнования по поводу смерти Сергея Сарапульцева высказал бывший депутат ГосДумы Игорь Сапко:

«Ушел из жизни руководитель Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сарапульцев Сергей Юрьевич. Знал его лично, как ответственного руководителя, внимательного, чуткого и порядочного человека. Сергея Юрьевича всегда отличало колоссальное чувство долга и самоотдача. Глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память…» - написал Игорь Сапко на своей странице в фейсбуке.